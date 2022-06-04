مؤتمر طبي في مستشفى سيدة المعونات في جبيل

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أقام قسم القلب في مستشفى سيدة المعونات الجامعي في جبيل مؤتمرا طبيا شارك فيه عدد كبير من أبرز أطباء القلب في لبنان وفرنسا، تم خلاله التطرق إلى أهم الوسائل الحديثة في معالجة التصلب الحاد في شرايين القلب من خلال التمييل، وقد أجرى فريق تمييل القلب في المستشفى عمليتين دقيقتين لشرايين القلب من خلال البث المباشر من غرفة العمليات، وكانت هناك مناقشة مباشرة مع الخبراء اللبنانيين والفرنسيين الحاضرين.



واستعان الأطباء في هاتين العمليتين بأحدث المعدات والتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال، وتكللت العمليتان بالنجاح الكامل، واكد الدكتور فادي الخوري الذي شارك في اجراء العمليتين ان "الاطباء اللبنانيين برهنوا مرة جديدة أنهم، رغم الأوضاع الصعبة التي يمر بها الوطن، يبقون دائما في المقدمة وبريق أمل في هذا النفق المظلم".