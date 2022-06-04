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عناوين الصحف ليوم السبت 4 حزيران 2022

4
JUNE
2022
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الأخبار

ـ بعلبك: أسيرة الشراونة وغياب الدولة
ـ جنبلاط سيشارك في الحكومة بوزيرين... وجعجع وحيداً: عون يطرح بدائل لميقاتي
ـ وزارة التربية تفاجئ الأساتذة: لا نصف راتب، لا حوافز، أنهوا العام الدراسي
ـ الحرب في شهرها الرابع: روسيا تتقدّم... في غفلة من الغرب

البناء
ـ حرب أوكرانيا تخلط أوراق العلاقات الدوليّة: أزمة روسيّة تركيّة… وأميركيّة سعوديّة
ـ نواب التغيير يطالبون برئاسة 5 لجان… ويفشلون بإقناع القوات بالتخلّي عن الإدارة والعدل
ـ اشتباكات الجيش ومسلّحين عشائريّين من بعلبك إلى الضاحية… ومساعٍ للتهدئة وتسليم المطلوبين

الجمهورية
ـ موعد الإستشارات في الحجر الرئاسي
ـ «الاقتصاد» ستلاحق من يُسعّر وفقًا للسوق السوداء
ـ هل يدعو ماكرون الى «المؤتمر الانقاذي»؟
ـ سباق لبناني - يمني على مسار الرياض ـ طهران!
ـ زيلينسكي واثق بالنصر في اليوم المئة من الغزو

اللواء
ـ إدارة الفراغ الرئاسي تجعل «معجزة الحكومة» أولوية فرنسية!
ـ تعثّر المفاوضات مع الصندوق.. والطاقة تنعى الكهرباء مع موسم الاصطياف
ـ 100 يوم على الحرب: روسيا تحتل 20% من أراضي أوكرانيا
ـ بينيت لغروسي: سنوقف نووي إيران إذا فشلتم

الديار
ـ حزب الله يتصرّف بموضوعية... ووفد أميركي قريباً في بيروت
ـ منافسة شديدة على اللجان... والقوات لن تشارك في حكومة يشترك فيها حزب الله

 

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