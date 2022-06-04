أسرار الصحف ليوم السبت 4 حزيران 2022

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البناء

قال مصدر في محور المقاومة إن كل الدول التي سيظهر استخدام جيش الاحتلال لنقاط انطلاق منها في أية حرب مقبلة على غزة أو لبنان أو أي بلد في المحور ستكون قواعدها أهدافاً مشروعة خلال الحرب وإن صواريخ محور المقاومة ستطال أي هدف في مدى 1000 كلم.



قال مصدر حزبيّ يساريّ إن الأحزاب الستالينيّة المركزيّة المتشددة كانت أشد رحمة وتقبّلاً للحرية الفرديّة من الصيغة العسكريتارية التي أظهرها نواب التغيير في تكرار نص تغريدة موحّدة كاللباس الكوريّ الموحّد رداً على كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.

الجمهورية

ـ مدير في إحدى الجمعيات التي تُصدر بيانات حول حرية الإعلام والشفافية الإعلامية، وزّع مبلغاً فاق الـ150 ألف يورو على مواقع غير مستقلة تحت عنوان «دعم الإعلام المستقل في الإنتخابات النيابية»، ويُقال إنه وفّر المبلغ من جهة دولية وتقاضى مبلغاً مماثلاً لدوره كوسيط.

ـ تتكثف المساعي لمعاودة الاتصال المباشر قريباً بين رئيسَي تيارين مسيحيّين مختلفين في المنطقة ومتفقين في المنطق.

ـ ينتظر مسؤول كبير تبلور مواقف الأطراف لتحديد موقفه من استحقاق حسّاس.

اللواء



يحرص مرجع كبير على تمييز مواقفه من رئيس تكتل معروف، في ما يخصّ الشأن الحكومي، والخيارات المتاحة!



أبلغ رئيس تكتل نيابي قديم - جديد أن لا تراجع أمام الخيارات المقدّمة من فريقه بما في ذلك معمل سلعاتا!



يواجه الموظفون في القطاعين العام والخاص مشكلة صرف المنح المدرسية والمساعدات المرضية، ما دامت المصارف حددت سقفاً للسحوبات على أساس الرواتب المحوّلة..