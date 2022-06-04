living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 4 حزيران 2022

4
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

قال مصدر في محور المقاومة إن كل الدول التي سيظهر استخدام جيش الاحتلال لنقاط انطلاق منها في أية حرب مقبلة على غزة أو لبنان أو أي بلد في المحور ستكون قواعدها أهدافاً مشروعة خلال الحرب وإن صواريخ محور المقاومة ستطال أي هدف في مدى 1000 كلم.

قال مصدر حزبيّ يساريّ إن الأحزاب الستالينيّة المركزيّة المتشددة كانت أشد رحمة وتقبّلاً للحرية الفرديّة من الصيغة العسكريتارية التي أظهرها نواب التغيير في تكرار نص تغريدة موحّدة كاللباس الكوريّ الموحّد رداً على كلام نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب.

الجمهورية
ـ مدير في إحدى الجمعيات التي تُصدر بيانات حول حرية الإعلام والشفافية الإعلامية، وزّع مبلغاً فاق الـ150 ألف يورو على مواقع غير مستقلة تحت عنوان «دعم الإعلام المستقل في الإنتخابات النيابية»، ويُقال إنه وفّر المبلغ من جهة دولية وتقاضى مبلغاً مماثلاً لدوره كوسيط.
ـ تتكثف المساعي لمعاودة الاتصال المباشر قريباً بين رئيسَي تيارين مسيحيّين مختلفين في المنطقة ومتفقين في المنطق.
ـ ينتظر مسؤول كبير تبلور مواقف الأطراف لتحديد موقفه من استحقاق حسّاس.

اللواء

يحرص مرجع كبير على تمييز مواقفه من رئيس تكتل معروف، في ما يخصّ الشأن الحكومي، والخيارات المتاحة!

أبلغ رئيس تكتل نيابي قديم - جديد أن لا تراجع أمام الخيارات المقدّمة من فريقه بما في ذلك معمل سلعاتا!

يواجه الموظفون في القطاعين العام والخاص مشكلة صرف المنح المدرسية والمساعدات المرضية، ما دامت المصارف حددت سقفاً للسحوبات على أساس الرواتب المحوّلة..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout