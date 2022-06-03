نعيم قاسم: الحزب مستعد لمد اليد لجميعِ الكتل النيابية وخصوصا النواب الجدد

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أعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، خلالَ لقاءٍ مع وفدٍ من النقابيين والاكاديميين الاعلاميين استعدادَ الحزبِ لمدِ اليدِ لجميعِ الكتلِ النيابية وخصوصاً النوابَ الجددَ من أجلِ معالجةِ كافةِ الملفاتِ الاساسية في البلد، سواء مكافحة الفساد أو استرداد الأموال المنهوبة أو حماية حقوق المودعين أو تشكيل حكومة لحل جميع الأزمات.

ورأى أن "المرحلة تتطلب الواقعية على صعيد مقاربة كافة الملفات، والتعاون مع جميع من في المجلس النيابي، لأن الناس اختارت هؤلاء"، رافضا "تقديم أي مشروع لتعديل الدستور حاليا لأن ذلك سيؤدي الى ردود فعل من مختلف القوى".

ورحب الشيخ قاسم "بأي اقتراح أو مشروع تطرحه مؤسسات المجتمع المدني سواء على صعيد مكافحة الفساد أو تعزيز الوحدة الوطنية أو حماية ما يمر به البلد من أزمات".

ودعا الشيخ قاسم الى الاسراعِ في تشكيلِ حكومة.