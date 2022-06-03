بيان للجيش حول عملية الدهم التي جرت في منطقة الشراونة.. ماذا جاء فيه؟

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بيان أشارت فيه إلى أنه "بتاريخ 3 / 6 / 2022 خلال عملية دهم نفذتها دورية من مديرية المخابرات لمنزل أبرز المطلوبين في تجارة المخدرات (ع. ز) الملقب بأبو سلة في منطقة الشراونة_ بعلبك، أقدم المطلوب مع آخرين على إطلاق النار باتجاه عناصر الدورية، ما أدى إلى استشهاد العريف زين العابدين شمص وإصابة خمسة بجروح، على الفور تدخلت وحدات الجيش المنتشرة في المنطقة ودهمت منازل مطلقي النار وأوقفت كلا من المطلوبين: ( ع. ز)،(ع. م)، (ع. ز)، (م، و)، (م. ف)، وضبطت كمية من الأسلحة الحربية والذخائر العائدة لها، وكمية من المخدرات وعددا من الآلات المستخدمة في تصنيعها".



ووفق البيان، "سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".