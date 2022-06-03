بالفيديو: آليات الجيش تعمل على جرف منزل المطلوب أبو سلة في حي الشراونة

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عملت آليات تابعة للجيش على جرف منزل المطلوب علي زعيتر المعروف بـ"#أبو سلة" في #حي الشراونة ب#بعلبك.

وكانت قد نفّذت وحدات الجيش عملية نوعية، استهدفت المطلوب الخطير "أبو سلة" في الشراونة. الذي أفاد مراسل "النهار" بفراره، وبأنّ الجيش اوقف معاونين له، قبل تجدّد الاشتباكات وسماع دوي قذائف صاروخية، وسط معلومات عن محاصرة دوريّة للجيش أحد أخطر المطلوبين داخل أحد المنازل.



هذا وأعلن الجيش استشهاد عسكريّ وإصابة 5 آخرين أثناء عملية الدهم، التي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين.



ودارت اشتباكات مسلّحة في حي الشراونة بين دوريّة للجيش وعدد من المطلوبين، وسط دويّ قذائف صاروخية.