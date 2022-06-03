قوى الامن: توقيف 4 اشخاص قاموا بقطع أشجار معمرة في القموعة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "توافرت معلومات لدى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية عن قيام أشخاص عدة من بينهم أحد المطلوبين للقضاء بقطع أشجار معمرة في بلدة القموعة على متن آلية "بيك آب"، وجيب نوع "GMC".



على الفور، قامت دورية من المفرزة بالتوجه إلى المحلة المذكورة وعملت على توقيفهم بالجرم المشهود، وهم كل من اللبنانيين:

- ع. م. (مواليد عام 1982) مطلوب للقضاء بجرائم سرقة، إطلاق نار، وتهديد، ونقل أسلحة وذخائر.

- ح. ق. (مواليد عام 1982)

- ع. م. (مواليد عام 1982)

- م. م. (مواليد عام 2005)

بتفتيشهم والآليتين، تم ضبط منشار يعمل على البنزين، بالإضافة إلى منشار يدوي، ومعدات أخرى تستعمل في قطع الأشجار.



والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص".