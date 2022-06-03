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هذا ما تمّ بحثه في لقاء بو حبيب مع رئيس الجمهورية

3
JUNE
2022
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التقى وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب، اليوم الجمعة، مع رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا.

وقال بو حبيب في تصريح له بعد اللقاء: "تكلمنا عن موضوع النازحين السوريين وأنا تحدثت بمؤتمر بروكسيل أننا في لبنان لم نعد نحتمل وجود مليون ونصف مليون سوري، وهم ليسوا لاجئين سياسيين بل لاجئين اقتصاديين والنظام السوري مستعد لقبولهم بدون أي عقاب او مشكلة".

وأضاف، "الاتحاد الاوروبي لا خطة طريق له للانتهاء من هذه المعضلة، نحن بعدم وجود أي خارطة طريق لن نقبل التعاون معهم، كل ما نريده من المنظمات الدولية التي تدفع للسوريين ان تتوقف عن الدفع".


وتابع بو حبيب، "صحيح أن الحكومة هي حكومة تصريف أعمال ولكن هناك اتفاق عام في لبنان أن هذه الحالة لن تستمر".

وعن ترسيم الحدود قال: "نتمنى أن أن يعود هكشتاين ويبقى هنا لا أن يأتي كل شهرين مرة، نحن نريد الاتفاق والاميركيين يقولون أنهم يريدون الاتفاق وهذا ما يقولونه عن الاسرائيليين، اذا كل الجهات تريد الاتفاق يجب أن يكون العمل مستمر لنصل اليه".

وعن استجرار الغاز أوضح بو حبيب: "تكلمت مع البنك الدولي وهم مستعدون للبدء بمشروع الكهرباء من الاردن، هناك بعض العقبات للغاز، هناك حقل كبير ومستقبل ومهم له ويريدون اعفاءات وهذا يحتاج لوقت".

ولفت الى أن "لعراقيل قانونية ليست أميركية وتحتاج للقليل من الوقت".

وعن التشكيلات الدبلوماسية ختم بو حبيب بالقول: "الخارج ليس متأثر ومبسوطين أنهم باقون هناك الآن، والذين سيذهبون فرحوا بالمعاشات، لا يوجد مشاكل بين البعثات في الخارج، هناك مشاكل بالوزارة بسبب الاشمئزاز من عدم حصول التشكيلات".

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