حجّار ثمّن مبادرة مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب وتجاوبهم السريع للوقوف إلى جانبِ لبنان في محنَته

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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار:



إنطلقت اليوم رسمياً إجتماعات الزيارة رفيعة المستوى لوفد مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب في جامعة الدول العربية إلى لبنان، خلال حفلٍ شارك فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال الأستاذ نجيب ميقاتي، وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجّار، وزير التنمية الإجتماعية الأردني أيمن المفلح، وزيرة التضامن الإجتماعي في جمهورية مصر العربية نيفين القبّاج، السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، الوزير المفوّض طارق النابلسي مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، الدكتور خالد الحنفي الأمين العام لإتحاد الغرف العربية، وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي سالار عبد الساتر محمد، السفير اليمني عبدالله الدعيس والسفير التونسي بوراوي الإمام، رئيس التفتيش المركزي جورج عطية ووزراء لبنانيون ورؤساء إتحادات الغرف العربيّة وممثلين عن المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية اللبنانية في مقرّ إتحاد الغرف العربيّة في مركز عدنان القصّار.

ثمّن الوزير حجّار في كلمته مبادرة مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب وتجاوبهم السريع للوقوف إلى جانبِ لبنان في محنَته والإطلاع عن كَثَب على الأوضاع الاجتماعية والانسانية لأهله، وأكّد العمل من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانيّة على وضع خطّة عملٍ مع توقيتٍ زمنيّ محدّد، تهدف إلى الإستجابةِ الطارئة ودعم الحماية الإجتماعية لمساعدة لبنان بشكلٍ عمليّ.

من جهته، شكر الوزير أيمن المفلح الرؤساء اللبنانين الثلاث على إستقبال أعضاء الوفد وإعتبر أن هذه الزيارة هي دفعة قوية لتأمين الدعم اللازم للبنان ما يؤكد اللُحمة العربيّة والتضامن معه. كما أكّد على ضرورة الخروج بخطوات عمليّة تبدأ بالتنفيذ الفوري حسب الأولويات، وحثّ المسؤولين اللبنانيين على العمل جدياً لإصدار قانون ضمان الشيخوخة.

في كلمتها، أشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى أنها تتابع بدقّة الشؤون والشجون الإجتماعية والإنسانيّة في لبنان وبأن مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب سيدعم لبنان من خلال وضع خطّة تحرك مع أهدافٍ زمنيّة.

وبدوره، شدّد الدكتور خالد الحنفي على أن لبنان هو أساس القطاع الخاص والأعمال الحرّة في الوطن العربي وسيبقى كذلك مؤكداً بأن رمزية اللقاء في إتحاد الغرف العربية هي أن يكون القطاع الخاص مشاركاً في مبادرات أعمال وليس فقط مِنَح ومساعدات، إنطلاقاً من القناعة التامّة بضرورة العمل على التنمية.

من جهتها، شكرت الوزيرة نيفين القبّاج في كلمتها الرؤساء اللبنانيين الثلاث على إستقبال الوفد لمشاركة خطط مجلس وزراء الشؤون العرب معهم. كما شدّدت على وجوب أن يكون الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل عجلة الإنتاج في الدول العربية وفي لبنان تحديداً وليس الإعتماد فقط على المساعدات، أي التركيز على العدالة الإجتماعية والتمكين الإقتصادي.

أخيراً، شكر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مبادرة الجامعة العربية والوزراء بزيارة لبنان لاستطلاع الوضع الاجتماعي ومدى تأثيره على الفئات الهشّة، تمهيداً لبحث السبل التي تترجم وقوف الجامعة وأعضائها الى جانبه. كما لفت إلى أن لبنان من مؤسّسي جامعة الدول العربية ومقتنع بالتضامن والتنسيق العربي الى أقصى الحدود، لما فيه خير بلداننا وشعوبنا، وناشد التعاون سويّة لعمل مشترك بين القطاعين العام والخاص وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو.