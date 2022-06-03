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أقدما على سرقة مبلغاً مالياً ومصاغاً ومجوهرات من داخل أحد المنازل...والقوى الامنية تكشف هويتهما وتوقفهما

3
JUNE
2022
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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

 

بتاريخ ١٨-٤-٢٠٢٢ وفي محلة كسارة، أقدم مجهولون على الدخول الى منزل أحد الأشخاص من الجنسية السورية، وسرقوا من داخله مبلغ مالي وكمية من المصاغ والمجوهرات قدرت قيمتها بحوالى /٥٠،٠٠٠/$، وفروا الى جهة مجهولة.

على الاثر، كثَّفت مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية استقصاءاتها وتحرياتها، وتوصلت الى كشف هوية أحد الضالعين بالعملية، وتحديد مكان تواجده، حيت تمكنت من القاء القبض عليه في محلة شتورا، ويدعى:

- م. ق. (مواليد عام 1994، سوري)

باستماعه، اعترف بإقدامه بالاشتراك مع آخرين على تنفيذ الجريمة.

بعد المتابعة، تم تحديد مكان تواجد أحدهم حيث انتقلت دورية من المفرزة المذكورة بمؤازرة قوة من مفرزة جونية القضائية واوقفت المشتبه به في محلة البوار، ويدعى:

- ط. ت. (مواليد عام 1982، سوري)

وهو الرأس المدبر للعملية، ومن اصحاب السوابق بجرائم سرقة وخطف.

بتفتيش مكان اقامتهما تم العثور على قسم من المسروقات.

أعيدت المضبوطات الى المدعي، وأودع الموقوفان القضاء المختص بناء على اشارته، وتم تعميم بلاغ بحث وتحر بحق المتورط الثالث.

 

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