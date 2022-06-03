رئيس الجمهورية عرض مرحلة ما بعد الانتخابات مع نائب رئيس المجلس النيابي والأوضاع الأمنية مع وزير الدفاع الوطني والعلاقات اللبنانية-الفرنسية مع سفير لبنان في فرنسا

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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع العامة في البلاد، ومرحلة ما بعد الانتخابات النيابية والاستحقاقات الدستورية المقبلة.

كما تطرق البحث الى عدد من المواضيع التي تحتاج الى متابعة.

وزير الدفاع

واستقبل الرئيس عون وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وتداول معه في التطورات الأمنية، لا سيما فيمنطقة البقاع والإجراءات التي يتخذها الجيش لتثبيت الأمن والاستقرار فيها. كما تناول البحث أوضاع العسكريين وحاجاتهم في ضوء الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



السفير رامي عدوان

وعرض الرئيس عون مع سفير لبنان في فرنسا السفير رامي عدوان للعلاقات اللبنانية-الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، والدعم الذي تقدمه فرنسا في المسارات الاجتماعية والإنسانية والتربوية.