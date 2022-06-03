شعبة الملومات تلقي القبض على عصابة نفذت عشرات عمليات سرقة لدراجات الآلية

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أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية وملاحقة المتورطين بها وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الميدانية التي تقوم بها دوريات الشعبة في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، رصدت عصابة تنشط بسرقة الدراجات الآلية في مناطق جبل لبنان.

وعلى أثر ذلك، وبعد الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت هذه الشعبة الى تحديد هويتهم، ومن بينهم كل من:

- م. ش. (مواليد عام 2002، لبناني)

- ن. ش. (مواليد عام 1998، لبناني)

- ن. أ (مواليد عام 2000، فلسطيني) واعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

وبتاريخ 30-5-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكَّنت شعبة المعلومات من تحديد مكان إقامتهم داخل شقة في محلة الدكوانة، حيث قامت إحدى الدوريات بمداهمتها والقت القبض على المشتبه بهم في داخلها. وضبطت أدوات تستخدم في عمليات السرقة، خوذة لدراجة آلية مسروقة، سكين، قفازات عدد /4/، كمية من المخدرات وأداة تستخدم في تعاطي المخدرات.

وبالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة قيامهم بتنفيذ عشرات عمليات سرقة الدراجات الآلية، من مختلف مناطق جبل لبنان، منها: جبيل، البوار، مزرعة يشوع، الصالومي، الدكوانة، برج حمود، نهر الموت، الضبية، مار مخايل. كما اعترفوا بتعاطي المخدرات.

وأجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.