بعد تهربه من التبليغ لأكثر من مرة... حنكش مثل أمام القضاء

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بعد محاولات متكررة لجهاز أمن الدولة لتبليغ نائب الكتائب الياس حنكش، المنتخب عن المقعد الماروني في المتن الشمالي ،باءت أكثر من ثلاث مرات بالفشل، بسبب تهرّبه من تسلّم التبليغ القضائي، بضرورة الحضور أمام القاضية غادة عون، استناداً إلى الإخبار المقدّم من جمعيّات مختصّة بمراقبة الانتخابات، والموثّق بأدلة دامغة تثبت شراءه لأصوات الناخبين، تقول مصادر أمنيّة وقضائيّة لموقعنا بأن الملف إذا أخذ طريقه القانوني، فإن إبطال نيابة مرشح الكتائب تبقى مسألة وقت لا أكثر!

في التفاصيل، كان النائب حنكش ينسحب بموكبه من المحلّة التي يكون موجوداً فيها ، في كلّ مرّة يلاحظ فيها مرافقوه وصول دوريّة لأمن الدّولة بهدف تسليمه التبليغ الذي كان يعرف بصدوره، لكن في المرّة الأخيرة، أوهمته دورية لأمن الدّولة بالمغادرة، في حين أن دوريّة أخرى كانت تنتظره عند مغادرته فتمّ تسليمه بيدٍ الظرف الذي يحتوي على مستند التبليغ، وباليد الأخرى قلماً لتوقيع عمليّة التسلّم، ولمّا لاحظ أن العمليّة موثّقة بالصورة والصوت من عنصرٍ أمنيّ موجود، وقّع المستند.

مصادر مطّلعة أوضحت لنا، أنّ الياس حنكش مثَلَ اليوم أمام المدعية العامّة الاستئنافيّة في جبل لبنان القاضية غادة عون، وجرى التحقيق بسلاسة تامّة، على رغم أنه أنكر بدايةً كلّ الادّعاءات الواردة في الإخبار المقدّم بحقه، زاعمًا أن رفقاء من حزب الكتائب ربما اشتروا أصواتاً لمصلحته خلال العمليّة الانتخابية الأخيرة من دون علمه، نافيًا أيّ علاقة له بهم، لتبقى التحقيقات مستمرّة وتعود صلاحيّة الطعن فيها إلى المجلس الدستوري ريثما تتمّ إحالة الملف عليه.