نقيب الصيادلة: مؤشر تسعيرة الدواء سيصدر إبتداءً من الأسبوع المقبل كلّ نهار إثنين

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أكد نقيب الصيادلة جو سلوم، في حديث لإذاعة النور، أن الصيدلي ملزم ببيع الدواء وفق تسعيرة المؤشر الصادرة عن وزارة الصحة، لافتاً إلى أن المشكلة تبرز مع المستوردين إذا حصل فارق كبير بسعر المؤشر،

إلا أنّ ما يعنينا هو الحصول على الدواء لتأمينه للمريض.

وقال سلوم: "طرحنا موضوع البطاقة الدوائية من أجل تأمين المساعدة المباشرة للمريض للحصول على الدواء"، لافتاً إلى أن "مؤشر تسعيرة الدواء سيصدر إبتداءً من الأسبوع المقبل كلّ نهار إثنين".

وأضاف نقيب الصيادلة إن "أكثرية الأدوية باتت غير مدعومة، والقسم المدعوم يشمل فقط أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية، لذا كان لنا تحرّك من أجل تأمين الدعم لهذه الأدوية لمدة أربعة شهور قبل تحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال".

وحذر سلوم المرضى من الأدوية التي يتم إحضارها إلى لبنان من الخارج بغرض التجارة، لا سيما بعد أن أودى أحدها مؤخرأً بحياة مريض"، مؤكدا العمل لاتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة هذه الظاهرة.