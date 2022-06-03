وزارة الطاقة لأصحاب المولّدات: لرفع ساعات التغذية إلى 16 ساعة يوميًّا أقلّه

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بيان صادر عن المكتب الاعلامي في وزارة الطاقة والمياه :

عطفا على بيانها المتعلق بالتسعيرة التوجيهية للمولدات الخاصة عن شهر ايار المنصرم يهم وزارة الطاقة والمياه توضيح التالي :

ازاء اللغط الحاصل حول طريقة احتساب المصاعد والاقسام المشتركة التي تشترك بقدرات ثلاثية الأطوار ( Triphasé) فإنّه ينبغي على صاحب المولد احتساب الشق الثابت من التسعيرة على أساس قدرة الطور الواحد (monophasé) . على سبيل المثال ، إذا كان إشتراك المصعد والأقسام المشتركة بقاطع ثلاثي الأطوار 3x15 أمبير يُحتسب الشق الثابت على أساس قدرة 15 أمبير وليس 45 أمبير أي 340.000 ليرة .

كما تطلب وزارة الطاقة والمياه من أصحاب المولدات الخاصة أن لا تتدنى ساعات التغذية عن 16 ساعة يومياً خاصةً بعد تحسين قيمة الشق الثابت من التسعيرة .

وتتمنى على وزارة الاقتصاد والتجارة متابعة وتشديد الرقابة على هذا القطاع وذلك للمزيد من الحماية للمواطنين.