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مايا كنعان "لنواب التغيير": الهيئة نسيتوا انو بوصعب وكل نواب التيار انتخبوا من الناس من اقل من شهر...

3
JUNE
2022
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بعد أن قام "نواب التغيير" بنشر تغريدة موحدة تهاجم التيار الوطني الحر ودولة الرئيس الياس أبو صعب, ردت منسقة الاعلام في التيار الوطني مايا معلوف عبر صفحتها على فايسبوك بالتالي:

هودي نواب ما يسمّى التغيير. الهيئة عندن هني كمان انطوانيت
والهيئة كمان انكن نسيتوا (او يلي بيكتبلكن تويتاتكن) انو النائب بو صعب وكل نواب التيار انتخبوا من الناس من اقل من شهر. فخبرية ال١٧ تشرين وسقطت مصداقيتو بالشارع هيدي كنتوا فيكن تتحفونا فيها قبل الانتخابات.
هلأ وبعد يلي صار بالمجلس، يلي سقطت مصداقيتو وبين متل ولاد 12eme عم يلعبوا هوي انتو.
من اول نهار قلنا انو نحنا كحزب مادين ايدنا لالكن بالمجلس لاقرار قوانين لمصلحة المواطنين، بس الظاهر انو انتو مش جايين الا تكفّوا القرف والنكد يلي بلشوه احباءكن واولياء نعمتكن ويلي الهن فضل بوجودكن اليوم بالمجلس، من جنبلاط وجرّ.
#خسئتم

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