عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 حزيران 2022

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الأخبار

- انطلاق المشاورات السياسية حول الحكومة الجديدة: واشنطن وباريس لا تمانعان بقاء ميقاتي

- طلب كف يد طنوس لا يعطل التحقيق | الأخوان سلامة: محاولة أخيرة لتجميد التحقيق

- ناصر ياسين: نحو وزارة البيئة والبلديات

- تبديد 269 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة

- أميركا الصين: حرب التكنولوجيا



البناء

- الاستشارات النيابيّة السبت المقبل... وعدد من نواب التغيير لترشيح قعقور لرئاسة الحكومة

- تنافس بين خلف وعدوان على رئاسة الإدارة والعدل... وتشكيل الكتل ينتظر التغييريّين

- إبراهيم: أي تصرّف إسرائيليّ أحاديّ شمال الخط 29 يعتبر اعتداءً على السيادة اللبنانيّة



اللواء

- نواب التغيير على منصة التفاوض بين اللجان والحكومة

- ودٌّ مستجد بين بعبدا وعين التينة... وحياة المعاقين وخبز الفقراء برسم إجراءات المركزي

- حُكام الزمن الرديء: المُلك قبل العدل

الجمهورية

- انطلاق العد العكسي لاستشارات التكليف

- ما مخطط الحزب لهذه المرحلة؟

- إيحاءات خارجية مرّرت بري – بوصعب؟

- غريك: زيارة البابا لم تلغ



الديار

- الاستحقاق الحكومي متعثر… ميقاتي "عايز مستغني" ويرفض "شروط" باسيل

- مماطلة بانتظار "الطعون" الانتخابية والمفتي قلق من "فراغ" القيادة السنّية

- خطر التوطين يطلّ مجددًا من بوابة "الاونروا"... والقمح متوفر لـ 20 يومًا !