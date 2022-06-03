أسرار الصحف ليوم الجمعة 3 حزيران 2022

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البناء



قال مصدر في قوى 8 آذار تعليقًا على اتهام جنبلاط لـ 8 آذار بالرغبة بالانتقام لهزيمتها أن جنبلاط تحدّث عن هزيمة جماعته وانتقامها فربط الانتقام، وقد ثبت أن نتيجة انتخابات نائب الرئيس ليست قابلة للتغيير بالتنسيق والبرامج مع انتخاب أمين السر بالعدد 65 ذاته.



قال سفير خليجي إن السفير السعودي وليد البخاري استدعي إلى الرياض لتقييم الانتخابات وما بعدها، لكن لا أحد يعلم ما إذا كان سيعود أم سيكون هناك تغيير كاشفًا عن أجواء إحباط في العواصم الخليجيّة من تبدّد الأجواء التي كان يرسلها السفراء بناء على تقديرات السفير السعودي، خصوصاً بعد الانتخابات.

اللواء



يروِّج رئيس تيّار حاكم معلومات مؤدَّاها أنّ في جيبه أسماء مرشحين لتأليف الحكومة، وهو يعمل بجدية لإقناع الحلفاء بتبني أحدها.



تلقَّى نائب جديد من "المدنيِّين" اتصالاً من خارج العاصمة، طلب إليه التراجع عن خطوة أقدم عليها.



لوحظ أن جهات تزوّد بعض المصارف الكبرى بكميات من العملة الخضراء، قيل إنها من السوق الموازية.

الجمهورية

لاحظ أحد مواكبي انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس وجود تنسيق واضح بين بعض النواب التغييريين وأحد الأحزاب الوسطية.

مصادر قريبة من نائب بقاعي قالت إنه لو كان يعلم كلفة خروجه على تكتل كان في عداده قبل ١٧ تشرين ومحدودية مردوده السياسي عليه لما أقدم على هذا العمل.

يميل حزب فاعل إلى تفادي وضع نواب المجتمع المدني في سلّة واحدة مفضلًا التمييز بينهم والتعامل معهم بالمفرّق.