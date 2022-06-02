أبيض يكشف عن تداعيات خطيرة للأزمة الاقتصادية!

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كشف وزير الصحة العامة فراس الأبيض لموقع، عن تداعيات خطيرة للأزمة الاقتصادية على الجانب الصحي، وأبرز مؤشراتها "التراجع الكبير في تلقي اللقاحات ضد أمراض مختلفة لتصبح نحو 60 بالمئة بعدما كانت تصل إلى 95 بالمئة".



وأضاف أبيض في حديثٍ لـ "سكاي نيوز", أن, "اللقاحات متوفرة في مراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة، والحصول عليها مجانا للبنانيين وغير اللبنانيين".



ودعا الوزير المواطنين إلى, "زيارة مراكز الرعاية في مختلف المناطق اللبنانية، للحصول مجانًا على نحو 90 دواء من علاجات الأمراض المزمنة".

غيرت الأزمة الاقتصادية التي طالت كل القطاعات في لبنان نمط حياة المواطن، فالوضع الصعب الذي يرزح تحته القطاع الصحي يتطلب البحث عن حلول مختلفة عن المتعارف عليها منذ سنوات.