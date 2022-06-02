وزير الشؤون الاجتماعية استقبل نظيريه الاردني والمصري في مطار بيروت الدولي

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إستقبل وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور الحجار، في صالون الشرف في مطار بيروت الدولي، وزير التنمية الإجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب أيمن المفلح ووزيرة التضامن الإجتماعي في جمهورية مصر العربية العضو الدائم في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب نيفين القباج.

وتأتي زيارة الوزيرين في إطار المشاركة في الزيارة الرفيعة المستوى لوفد الجامعة العربية (مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية العرب) بين 2 و 4 حزيران الحالي، وتهدف إلى الوقوف بجانب لبنان وأهله، في محاولة لتحسين الوضع الإجتماعي والإنساني من خلال وضع خطة عمل مع توقيت زمني محدد، على أن يشارك بتنفيذ هذه الخطة جميع المعنيين من وزارة الشؤون الإجتماعية ومجالس ولجان وإتحادات ووزاء شؤون عرب وممثلين عنهم.



