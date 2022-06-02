living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بري استقبل وزير العدل العراقي والسفير القطري وتابع مع زواره المستجدات

2
JUNE
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير العدل العراقي وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالوكالة سالار عبد الستار، في حضور السفير العراقي لدى لبنان حيدر شياع البراك.

عبد الستار

وبعد الزيارة، قال الوزير عبد الستار:” تشرفنا اليوم بزيارة رئيس مجلس النواب اللبناني للتبركة والتهنئة لدولته وإبلاغه تحيات الحكومة والشعب العراقي. كما كان اللقاء مناسبة للتباحث في الكثير من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

السفير القطري
واستقبل الرئيس بري السفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.

والتقى بري مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي.

النائب سكاف

واستقبل الرئيس بري النائب الدكتور غسان سكاف حيث تم عرض المستجدات اضافة الى شؤون تشريعية.

بعد اللقاء قال النائب سكاف:” تشرفت بلقاء دولة الرئيس وقدمت له التهنئة على إعادة إنتخابه، وإتفقنا على التعاون وإن شاء الله لمصلحة لبنان ومستقبله وأعتقد من يريد أن يعمل في السياسة عليه أن يخترع الأمل”.

وردا على سؤال عن رؤيته للاستحقاقات المقبلة سيما في الموضوع الحكومي وأي نوع من الحكومات تلائم الوضع الراهن، قال سكاف:” كما قلت في الامس، أن الوضع مناسب من أجل تشكيل حكومة سياسية خاصة أن لا إنسداد سياسيا، اليوم هناك أقلية وهناك أكثرية فلتشكل الاكثرية حكومة والأقلية تعارض. بعد الإنتخابات النيابية هناك أكثرية إنبثقت فلتشكل هذه الاكثرية الحكومة وعلى الأقلية أن تعارض”.

اتصالات وبرقيات تهنئة
على صعيد آخر، ولمناسبة اعادة إنتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة، تلقى بري إتصال تهنئة من وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.
كما اتصل مهنئا: الرئيس ميشال سليمان، الرئيس تمام سلام، العلامة السيد علي فضل الله، إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق.

وتلقى بري برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف جاء فيها:
“يسرني أن أقدم لدولتكم أحر التهاني والتبركات لمناسبة بدء الولاية الجديدة للبرلمان اللبناني وإعادة إنتخابكم للمجلس النيابي الموقر.

لا شك أننا سنشهد في هذه المرحلة كما في المراحل السابقة مزيدا من التعاون الأخوي البناء بين البلدين الشقيقين في المجالات الثنائية الإقليمية والدولية من خلال حسن درايتكم وإدارتكم الحكيمة ومؤازرة السادة النواب في المجلس النيابي ومجلس الشورى.

وأغتنمها مناسبة لأسأل الله، أن يمن على دولتكم وعلى السادة النواب بالسلامة والتوفيق الدائمين وعلى لبنان الصديق حكومة وشعبا بالسعادة والتطور المضطردين”.

وتلقى بري أيضا برقية من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout