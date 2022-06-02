بري استقبل وزير العدل العراقي والسفير القطري وتابع مع زواره المستجدات

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير العدل العراقي وزير العمل والشؤون الإجتماعية بالوكالة سالار عبد الستار، في حضور السفير العراقي لدى لبنان حيدر شياع البراك.

عبد الستار

وبعد الزيارة، قال الوزير عبد الستار:” تشرفنا اليوم بزيارة رئيس مجلس النواب اللبناني للتبركة والتهنئة لدولته وإبلاغه تحيات الحكومة والشعب العراقي. كما كان اللقاء مناسبة للتباحث في الكثير من القضايا المشتركة بين البلدين الشقيقين.

السفير القطري

واستقبل الرئيس بري السفير القطري إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم عرض للأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر.

والتقى بري مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي.

النائب سكاف

واستقبل الرئيس بري النائب الدكتور غسان سكاف حيث تم عرض المستجدات اضافة الى شؤون تشريعية.

بعد اللقاء قال النائب سكاف:” تشرفت بلقاء دولة الرئيس وقدمت له التهنئة على إعادة إنتخابه، وإتفقنا على التعاون وإن شاء الله لمصلحة لبنان ومستقبله وأعتقد من يريد أن يعمل في السياسة عليه أن يخترع الأمل”.

وردا على سؤال عن رؤيته للاستحقاقات المقبلة سيما في الموضوع الحكومي وأي نوع من الحكومات تلائم الوضع الراهن، قال سكاف:” كما قلت في الامس، أن الوضع مناسب من أجل تشكيل حكومة سياسية خاصة أن لا إنسداد سياسيا، اليوم هناك أقلية وهناك أكثرية فلتشكل الاكثرية حكومة والأقلية تعارض. بعد الإنتخابات النيابية هناك أكثرية إنبثقت فلتشكل هذه الاكثرية الحكومة وعلى الأقلية أن تعارض”.

اتصالات وبرقيات تهنئة

على صعيد آخر، ولمناسبة اعادة إنتخابه رئيسا للمجلس النيابي لولاية جديدة، تلقى بري إتصال تهنئة من وزير التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

كما اتصل مهنئا: الرئيس ميشال سليمان، الرئيس تمام سلام، العلامة السيد علي فضل الله، إمام مدينة النبطية العلامة الشيخ عبد الحسين صادق.

وتلقى بري برقية تهنئة من رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف جاء فيها:

“يسرني أن أقدم لدولتكم أحر التهاني والتبركات لمناسبة بدء الولاية الجديدة للبرلمان اللبناني وإعادة إنتخابكم للمجلس النيابي الموقر.

لا شك أننا سنشهد في هذه المرحلة كما في المراحل السابقة مزيدا من التعاون الأخوي البناء بين البلدين الشقيقين في المجالات الثنائية الإقليمية والدولية من خلال حسن درايتكم وإدارتكم الحكيمة ومؤازرة السادة النواب في المجلس النيابي ومجلس الشورى.

وأغتنمها مناسبة لأسأل الله، أن يمن على دولتكم وعلى السادة النواب بالسلامة والتوفيق الدائمين وعلى لبنان الصديق حكومة وشعبا بالسعادة والتطور المضطردين”.

وتلقى بري أيضا برقية من رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور أحمد بحر .