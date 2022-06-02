وزارة البيئة تطلق الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات بعنوان "حريق بالناقص"

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تطلق وزارة البيئة، لمناسبة اليوم العالمي للبيئة، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والادارات الرسمية الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من حرائق الغابات وبمشاركة كثيفة من المنظمات غير الحكومية والهيئات الاهلية، الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات في الفترة الممتدة من 5 إلى 11 حزيران 2022 وذلك لرفع الوعي على المستوى الوطني حول أهمية الوقاية من حرائق الغابات وبهدف خفض المساحات المحترقة هذا العام بنسبة 25 في المائة على الأقل من معدلاتها السنوية.



في هذا الإطار، دعا وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين الشركاء في هذه الحملة إلى جولة في منطقة عكار يوم الأحد 5 حزيران 2022، يتم من خلالها إطلاق الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات، بداية من موقع غابات القبيات المحترق منذ حوالي سنة وبعدها الى نواح أخرى من عكار. وسوف يتبع هذا اللقاء سلسلة من الأنشطة والحملات المجتمعية حتى 11 حزيران على أن تستمر الحملة طوال موسم الحرائق في فترة الصيف والخريف المقبلين وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.



وأشارت الوزارة الى ان التكاتف في حملة التوعية الوطنية هذه بعنوان الحملة الوطنية للحد والوقاية من حرائق الغابات، تحت شعارSTOP_Fires # و# حريق_ بالناقص سيساعد في الوصول إلى المزيد من المواطنين على أمل الحد من حدوث الحرائق وحماية المزيد من غابات لبنان الفريدة من نوعها.



ومن هذا المنطلق، دعا وزير البيئة الوسائل الإعلامية إلى مواكبة الأنشطة كافة ضمن الحملة هذه (بحسب الجدول الأولي المرفق عبر الرابط التالي: https://bit.ly/39L0vLU) والإضاءة عليها والمساهمة في رفع مستوى الوعي عند المواطنين حول ضرورة التأهب والتنبه من خطر اندلاع الحرائق.