الرئيس عون استقبل النائب السابق فيصل الداود وأبرق مهنئاً الملكة اليزابيت الثانية بعيد ميلادها

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأمين العام لـحركة النضال اللبناني العربي

النائب السابق فيصل الداود، وعرض معه الأوضاع السياسية الراهنة

وعددا من المواضيع الإنمائية لمنطقة البقاع الغربي.

تهنئة الملكة اليزابيت

من جهة أخرى، ابرق الرئيس عون الى الملكة اليزابيت الثانية مهنئا بذكرى ميلادها التي تشكل

محطة فرح واحتفال للشعب البريطاني الصديق، مؤكداً تطلعه الى تعزيز العلاقات بين لبنان

والمملكة المتحدة وتطويرها في المجالات كافة، وتوثيق الروابط التاريخية التي تجمع شعبينا

الصديقين.