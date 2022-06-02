“جدري القردة”.. هل من إجراءات سيتخذها مطار بيروت؟

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في الوقت الذي يُعد فيه مطار بيروت الدولي البوابة الرئيسية لتسلّل “جدري القردة”، تشخص الأنظار نحو الاجراءات التي سيتخذها مطار بيروت الدولي، للوقاية من المرض الفيروسي المذكور، وما اذا كان هناك خطّة تُجنّب البلد العدوى والانتشار.

يوضح رئيس المطار فادي الحسن في حديث لموقع “العهد” الإخباري، أنّ مطار بيروت لم يتبلّغ من وزارة الصحة أي توصيات بهذا الخصوص”. ويشدّد على أنّ “كل ما له علاقة بالاجراءات الطبية سواء حيال فيروس كورونا أو أي فيروس آخر تأتينا كتوصيات من وزارة الصحة ويتم تعميمها على الشركات وحتى الآن لم نتبلّغ شيئًا بهذا الخصوص”.

وفي معرض حديثه، يلفت الحسن الى أنّنا نسمع حتى الآن من الشركات العاملة في مطار بيروت أن “جدري القردة” ليس وبائيًا كما حدث في قضية الكورونا، وبالتالي ليس من المتوقّع أن يكون له تأثير على حركة الركاب بأي شكل من الأشكال بانتظار أي توصيات من وزارة الصحة حتى يجري تطبيقها.

وفي الختام، يؤكّد الحسن أن “مطار بيروت كباقي المطارات في العالم رفع القيود بعد انحسار موجة كورونا، وعالميًا لا يوجد مطار اتخذ اجراءات احترازية بما يتعلق بوباء “جدري القردة”.