نقابة الممرضات والممرضين: الاعتداء على إحدى الممرضات في مستشفى بنت جبيل الحكومي لن يمر مرور الكرام

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استنكرت نقابة الممرضات والممرضين في لبنان ما تعرضت له إحدى الممرضات في مستشفى بنت جبيل الحكومي، مؤكدة أنه أمر مرفوض ومدان ومستنكر ولا يجب أن يمر مرور الكرام لأنه يشكل إستباحة غير أخلاقية لكل العاملين في مهنة التمريض أثناء مطالبتهم بحقوقهم التي يجب أن تكون محترمة ومكرسة وخاصة في المستشفيات الحكومية.



وأكدت وقوفها إلى جانب الممرضة المعتدى عليها وتتضامن معها في موقفها الاحتجاجي وترفع الصوت الى جانبها وتتّخذ صفة الإدعاء الشخصي لدعمها.

ولفتت نقابة الممرضات والممرضين إلى أن النقيبة ريما ساسين قازان راجعت وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض لمطالبته إتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية المناسبة بحق المعتدي وبذل كافة الجهود الممكنة لحماية القطاع التمريضي واحترام حقوق العاملين فيه وشروط عملهم.