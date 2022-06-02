كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة؟

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يؤثر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.

وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيا في الايام المقبلة.

وفي تفاصيل طفس اليوم:

- الحرارة ساحلاً بين 20 و 28 درجة بقاعا بين 17 و 32 درجات وعلى الـ 1000متر بين 16 و 24 درجات2

- الجو : مشمس الى غائم جزئاً مع ضباب على الجبال

- الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 30كم/س

- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80 ??

- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1012 hpa

- الرؤية جيدة

- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه 22 درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب مع ضباب محلي على الجبال الغربية والحرارة تنخفض تتراوح بين 18 و 27 درجة ساحلا 14 و 30 بقاعاً وبين 15 و 23 درجة على الـ 1000متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و 30كم/س.

السبت: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تنخفض تتراوح بين 18 و 27 درجة ساحلا 14 و 30 بقاعاً وبين 15 و 23 درجة على الـ 1000متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين 20 و 30كم/س.ا