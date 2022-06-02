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توضيح من وزير الشؤون الاجتماعية حول بيان مصرف لبنان!

2
JUNE
2022
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 صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة الدكتور هكتور حجّار توضيح حول بيان مصرف لبنان:
إن ما أشير إليه في بيان مصرف لبنان ليل أمس حول موافقته على منح 40% من مستحقّات الجمعيات الخيرية التي تم تحويلها عن العام 2021 بشكل نقدي، كان في خانة المفاوضات وليس التأكيدات. لذا ندعو حاكم مصرف لبنان إلى تأكيد هذا القرار رسمياً بإصدار التعاميم اللازمة لتنفيذه. ومن جهة أخرى، هذا المطلب هو جزء من سلّة مطالب محقّة كنا قد فنّدناها خلال إجتماعنا مع الحاكم وجولات المفاوضات التي لحقته، ويمكن إيجازها بالتالي:
- دفع الرواتب الموطّنة في المصارف مباشرة من هذه الحوالات
- عدم تقييد حركة سحوبات هذه المؤسسات/ الجمعيّات بال fresh دولار التي تأتي عبر متبرّعين لمشاريع تخدم مختلف فئات المجتمع
- إقرار تسهيلات خاصة لهذه المؤسسات/ الجمعيّات تتعلّق بقيمة سقف السحوبات الشهرية باللولار
 
بناءً عليه، نحن مستمرون بدعمنا للتحركات الإحتجاجيّة حتى تحقيق هذه المطالب.
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