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عناوين الصحف ليوم الخميس 2 حزيران 2022

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الأخبار: محمد بن سلمان: العرش أقرب

البخاري إلى الرياض: نقاهة أم استدعاء؟

نيقوسيا تنفي والعدو يقرّ بهدف المناورات العسكرية: لبنان يحتج على استضافة قبرص أنشطة معادية

 

 


الديار: فرنسا مع تعويم حكومة ميقاتي وواشنطن والرياض لـ «حكومة الغلبة» والفراغ طويل
مليونا مغترب الى لبنان هذا الصيف... ولا رواتب للموظفين بعد شهرين؟
حزب الله: يدنا ممدودة للحوار مع الجميع... مستقلون وتغييريون عارضوا «توجيهات البخاري»

 

 

 

النهار: الاستحقاق الحكومي على وقع الصدمة البرلمانية

 

 

 


الجمهورية: موعد الإستشارات بعد حسم الخيارات

ديمقراطية "الدولة الفاشلة"

 

 

 

نداء الوطن: دول الخليج للبنان: تعاوَنْ مع المنظمات الدولية ونفّذ الإصلاحات
"حزب الله" ينقل "بارودة الـ65" إلى الكتف الحكومي: ميقاتي أولاً

 

 

 

البناء: واشنطن قلقة من التصعيد في المنطقة وتسعى مع القاهرة لتسوية حول القدس والأسرى والحصار / التموضع النيابي يتبلور حكومياً مع أرجحية لميقاتي… وإمكانية إصدار مراسيم تشكيل ذات الحكومة / حردان: ذكرى الرشيد ستبقى حية ودماؤه ستُسقط محاولات تبييض صفحة الذين اغتالوه /

 

 

 

اللواء: استعراضات قوّة في الشارع.. قبل موعد الاستشارات الملزمة نهاية الأسبوع!
تجاذبات الدولار بين التعقيد والتهديد.. وعين برّي على اللجان الثلاثاء

 

 

 

 

l'orient le jour: Les leçons d’un mardi « gras » parlementaire

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