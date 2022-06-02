أسرار الصحف ليوم الخميس 2 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

قال مصدر نيابيّ إن جميع النواب باتوا جاهزين لتسليم لوائح تصنيفهم في الاستشارات النيابية المقبلة لتسمية رئيس حكومة كمستقلين او أعضاء في كتل باستثناء «نواب التغيير» الذين يستمهلون الأمانة العامة لمجلس النواب لملء استمارات توزيعهم على اللجان وتصنيفهم مستقلين أو ضمن كتلة واحدة.



خفايا

قال مصدر في شركة إحصائيّة إن أحد “التغييريّين” وقد صار نائباً بدلاً من أن يكون مثالاً للشفافية، قال على قناة عربية إن نواب التغيير فازوا بنصف مليون صوت. والحقيقة هي أن مجموع أصواتهم التفضيليّة 82523 ومجموع أصوات لوائحهم 153244 بما يعادل أقل من 10% من مجموع المقترعين.



اللواء: أسرار

همس

اختلف المعنيون حول رسائل الاعتماد التي بعث بها مرجع مستقيل، ومدى إمكان إعادة تكليفه تأليف الحكومة..



غمز

أبلغ وزير معني مراجعيه أنه لم يكن على علم بتوظيف زميل له، ولم يكن يعرف وضعه الوظيفي، قبل المرسوم المُقرّ في مجلس الوزراء..



لغز

تساءلت جهات نقدية عن المرجعية التي يخضع لها موظف مالي كبير، في إصدار تعاميمه وتوعداته!



نداء الوطن: خفايا

بعدما وافق مجلس الوزراء على مسودة دفتر شروط العقد الخاص لإطلاق مزايدة تلزيم الخدمات البريدية والوثائق العائدة له مع تعديل تاريخ التمديد لشركة ليبان بوست ليصبح 31/5/2023 تبين أن مزايدة البريد تأخرت بسبب عدم توفر الاعتمادات اللازمة لنشر الإعلان في الصحف المحلية.

تماطل وزارة المالية في إصدار آلاف الإفادات العقارية لعقارات المصارف التي سيتم الادعاء عليها من قبل نقابات المهن الحرة وجمعيات المودعين.

تبين أن معظم المستفيدين من البطاقات التمويلية مسجلون على اللوائح الحزبية في بعض المناطق ويتقاضون رواتب من هذه الجهات الحزبية.