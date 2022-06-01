جعجع يكشف عن موقف القوّات من الحكومة المقبلة وانتخابات رئاسة الجمهورية

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كشف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "القوّات" سيرفض أي شخص متحالف مع "حزب الله" لمنصب رئيس الوزراء وسيلتزم بمقاطعته للحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة. وقال:"إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك".

جعجع، وفي مقابلة مع "رويترز"، قال: "... ما ينبسطوا كتير "حزب الله"، مضيفاً أن الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى "مواجهة كبيرة" بين "حزب الله" وحلفائه من جهة وحزب "القوات اللبنانية" من جهة أخرى.

وعن التعاون مع نواب المجتمع المدني، قال جعجع: "نحن كلنا سوا بحاجة لبضعنا مشان نقدر نقوم بعملية التغيير والانقاذ المطلوبة".

ورفض جعجع الإفصاح عما إذا كان حزب "القوات اللبنانية" سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظا نجيب ميقاتي أو أن حزبه سيدعم اسماً مختلفاً.

أما بالنسبة للإنتخابات رئاسة الجمهوريّة، أكّد جعجع أن حزبه ضد أي مرشح رئاسي يدعمه "حزب الله" هذه المرة.