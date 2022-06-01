الغضب القواتي على جعجع وجنبلاط -خاص tayyar.org

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يشكك قياديون قواتيون في إدارة معراب الإنتخابات المجلسية التي انتهت بخروج قواتي كلي من المشهد، إثر خسارة النائب غسان حاصباني في معركة نيابة رئاسة البرلمان، والسقوط المدوّي للنائب زياد حواط في انتخابات أمينيّ السر.

وتبيّن أن الغضب القواتي الأكبر يتركز على قرار معراب التحالف الانتخابي مع الحزب التقدمي الإشتراكي الذي، بحسب هؤلاء القياديين القواتيين، أفادت منه المختارة انتخابيا ومن طرف واحد، وحصّلت ما حصّلت من نواب، لكنها ما لبثت أن انقلبت على هذا التحالف عند أول استحقاق. فانتخب نواب الاشتراكي نبيه بري، حليف حزب الله، رئيسا للمجلس النيابي، فيما حجب الأصوات عن حواط، في مقابل تبني القوات دعم النرشح الاشتراكي النائب غسان سكاف في معركة نيابة الرئاسة.