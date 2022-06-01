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إتحادات ونقابات النقل البريّ يعلن 23 حزيران يوم إستثنائي!

1
JUNE
2022
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أعلن رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسّام طليس في مؤتمر صحفي بعد اجتماع استثنائي في مقرّ الإتحاد العمالي العام، أنّ “الخميس 23 حزيران يوم إضراب لقطاع النقل البريّ”.

وتحدّث طليس عن “وجع السائقين وجميع فئات القطاع على كل الأراضي اللبنانية، وهذا ما يعبّر عنه السائقون من تحركات في بيروت والمناطق”. متسائلاً “لماذا لا يتمّ تنفيذ الإتفاق الذي التزم به رئيس الحكومة؟ لماذا لا تجتمع اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء للبدء بتطبيق الإتفاق؟ لماذا الإلتفاف على السائقين والعمال والموظفين ببدعة زيادة بدل النقل التي لم تلتزم الدولة وأغلب المؤسسات العامة والخاصة بتطبيقه؟”.

ولفت رئيس اتحادات النقل البريّ في لبنان أنّه “أُعلِن عن يوم استثنائي يعبّر فيه السائقون عن غضبهم ووجعهم الخميس في 23 حزيران 2022 على أن يعلن عن آليات الإضراب والتحرّك والتصعيد في مؤتمر صحافي يوم الإثنين في 20 حزيران 2022 في مقرّ الإتحاد العمالي العام”.

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