برّي التقى اللواء ابراهيم وتلقّى برقيات تهنة بإعادة انتخابه

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي وضعه في أجواء ونتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية. كما تمّ البحث في الأوضاع العامة، لا سيّما الأمنية وآخر المستجدات.

أيضاً التقى برّي نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب حيث تمّ عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات.



ولمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للمجلس النيابي لولاية سابعة، تلقّى برّي اتصالات تهنئة من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الرئيس سعد الحريري، الرئيس حسان دياب ، رئيس مجلس النواب الأردني السابق عاطف الطراونة ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية.

وللغاية نفسها تلقّى الرئيس بري برقيات تهنئة من رئيس المجلس الوطني الإتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش، الأمين العام لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قرشي نياس، نائب رئيس الجمهورية العراقية السابق أياد علاوي ومن رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي والأمين العام الاتحاد برلمانات الدول العربية فايز الشوابكة.



على صعيد آخر، وعملاً بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لمجلس النواب، دعا بري إلى عقد جلسة عامة لانتخاب أعضاء اللجان النيابية وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الثلثاء المقبل.



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