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الرئيس عون عرض مع النائب ابي رميا آخر التطورات ومنح السيدة كنعان وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف تقديراً لعطاءاتها

1
JUNE
2022
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، النائب سيمون ابي رميا واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة بعد الانتخابات النيابية وانتخابات رئاسة مجلس النواب وهيئة مكتب المجلس التي جرت امس، وتطرق البحث ايضاً الى الاستحقاقات الدستورية المرتقبة لاسيما منها تشكيل الحكومة الجديدة.


وسام للسيدة منى كنعان
على صعيد آخر، منح رئيس الجمهورية، عضو مجلس الامناء في جامعة سيدة اللويزة السيدة منى جحا كنعان وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذي السعف، تقديراً لعطاءاتها في المجالات التربوية والاجتماعية والانسانية والنشاطات التوعوية التي قامت بها من خلال نادي "روتاري" لمكافحة المخدرات وشلل الاطفال وتنقية مياه المدارس والسجون وثكنات الجيش، إضافة الى عملها في مجلس ادارة بنك الغذاء اللبناني الذي يساعد 145 منظمة غير حكومية، فضلاً عن رئاستها للجنة مساعدة منح الطلاب في الجامعة الاميركية حيث تولت الامانة العامة لمجلس ادارة رابطة خريجي الجامعة.

وخلال حفل تعليق الوسام اشاد الرئيس عون بالارادة الصلبة التي اظهرتها السيدة كنعان بعد الامتحان الصعب والقاسي في حياتها يوم استشهاد زوجها اللواء الشهيد خليل كنعان واصابتها بجروح خطيرة، لكنها نجت وتابعت رسالتها في خدمة لبنان وشبابه ومجتمعه الى جانب الاهتمام بعائلتها.

وشكرت السيدة كنعان الرئيس عون على مبادرته، معربة عن سعادتها بأن الله الذي حماها وخلّصها من الموت كان يريد منها ان تكمل رسالة زوجها اللواء الشهيد خليل كنعان في ساحة معركة الحياة التي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم. واضافت:"سأواصل عملي حتى آخر لحظة من عمري ونصيحتي للاجيال ان الحياة لا معنى لها من دون حب العطاء الذي يملأ قلوبنا فرحاً ورضاً وهذا الشعور هو اجمل جائزة".

وحضر تقليد الوسام افراد عائلة السيدة كنعان واصدقاؤها والسيدات ميراي عون هاشم وكلودين عون روكز وشانتال عون باسيل.

 

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