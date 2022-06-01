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إشكال كلية الحقوق والعلوم السياسية - 2.. اليكم حقيقة ما حصل!

1
JUNE
2022
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بعد أن قام طلاب القوات اللبنانية بنزع يافطة داعمة للتدقيق الجنائي من أمام الجامعة اللبنانية كلية الحقوق والعلوم السياسية الفرع الثاني بالأمس،
وبعد أن أعاد طلاب التيار الوطني الحر تركيبها اليوم، قام طلاب القوات بوضع صورة لسمير جعجع وبشير الجميل أمامها مجددا، فحاول طلاب التيار إستيعاب الأمور وطلب إزاحتها قليلا مع إستعداد طلاب التيار أيضا لإزاحة يافطته قليلا تفاديا لأي إشكال خاصة أن الحائط ليس حكرا لأي جهة سياسية بحيث كانت المجموعات الحزبية منذ زمن طويل تقوم بوضع صورها ويافطاتها عليه، إلا أن طرح التيار قوبل بالرفض مما أدى إلى إشكال تدخل على أثره الجيش اللبناني.

يذكر ان مجموعة التيار لم تنزع أي صورة للشهيد بشير الجميل أو سمير جعجع قبل وضع اليافطة كما تدعي بعض وسائل الإعلام.

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