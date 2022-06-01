باسيل لغريو: التيار ولو فاز بانتخابات الادارة المجلسية الّا انه ليس جزءًا من اي اكثرية او اقلية

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استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، اليوم، سفيرة فرنسا آن غريو، وبحث معها في الأوضاع السياسية والنتائج التي أفرزتها الإنتخابات النيابية، ولا سيما لجهة التكتلات النيابية وتوزّعها وعن عدم وجود أكثرية نيابية مرجّحة حيث ان التيار ولو فاذ بأكبر كتلة وتكتل نيابيين ولو فاز بانتخابات الادارة المجلسية الّا انه ليس جزءًا من اي اكثرية او اقلية.



كما جرى التأكيد على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات وعلى تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية والمالية اللازمة والتي من شأنها وضع لبنان على سكة الخلاص.



كما استقبل سفير المجر فيرينز تشيلاغ في زيارة تعارف، وتم عرض الأوضاع العامة معه.