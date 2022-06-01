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المرابطون في ذكرى اغتيال دولة الرئيس الشهيد كرامي: نحن على يقين بأن الأيام القادمة ستشهد سقوط العفو المزيّف الذي أخرج قاتله

1
JUNE
2022
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أصدرت حركة الناصريين المستقلين – المرابطون في ذكرى اغتيال دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي البيان التالي:

إن التصعيد باستهداف أمتنا العربية والوطن اللبناني من قبل المشروع الأميركي – اليهودي لتفتيت وتدمير كل المنجزات الوطنية والقومية، يبرز قيمة استشهاد دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي وصوابية نهجه العروبي والوطني، مؤكدين على الثوابت التالية:

أولاً: إن المجرم المدعو سمير جعجع الذي اغتال دولة الرئيس الشهيد رشيد كرامي يحاول اليوم اغتيال لبنان، كمدير مباشر للوحدات المدارة أميركياً لتقسيم الوطن اللبناني وإقامة كانتونات الجهل والمذهبية. وبالتالي تحقيق ما عجز عن تحقيقه يوم وحّد دم دولة الرئيس الشهيد كرامي اللبنانيين وكانت قضية اغتياله حصانة ومناعة للبنان الواحد بكل مذاهبه وطوائفه، حيث وضع المجرم في الزنزانة.

ثانياً: نؤكد أن استهداف كرامي في ذاك الزمن الرديء من تاريخ لبنان هو مفصل مركزي في الصراع بين جبهة الحق والنضال وبين جبهة الباطل الظلاميين والارهابيين حلفاء المدعو سمير جعجع والتي اندحرت مشاريعهم التقسيمية في مختلف بقاع أمتنا العربية.

وبالتالي فإن انتصار مشروع الحرية والوحدة الوطنية على صعيد الأمة وعلى صعيد لبنان على الصقيع العربي ومن يديره سيؤدي حتماً إلى إلغاء مفاعيل عملية الهروب الكبير للمدعو القاتل سمير جعجع ويعود إلى زنزانته التي تليق بالمجرمين أمثاله ونحن نبشره بذلك وليس الأمر ببعيد.

ختاماً، في ذكرى نبع الكرامة في لبنان ، دولة الرئيس الشهيد العربي رشيد كرامي نؤكد أننا لن نهن ولن نتخلى عن دم الرشيد أغلى الرجال وأشرف الناس، ونحن على يقين بأن الأيام القادمة ستشهد سقوط العفو المزيّف الذي أخرج قاتله المدعو سمير فريد جعجع من السجن، بظلم كبير لنا نحن أحباء رشيد كرامي والشجرة الكرامية الشريفة.

فالواقع الإقليمي اليهودي التلمودي والداخلي اللبناني الذي أخرجه من السجن يفقد تدريجياً شرعية بقائه، رغم هيصات المعارك الديمقراطية المهلهلة لرسم واقع شرعية مزيفة، رأينا إرهاصاتها في المجلس النيابي بالأمس، وبالتالي فمنطق مسار الأمور الواقعي سيؤدي الى عودة المجرم جعجع الى زنزانته وإن غداً لناظره قريب.

 

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