كيف سيكون طقس أول أيام حزيران؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة على الساحل، وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية، كما يستمر تكوّن الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

معدل درجات الحرارة لشهر حزيران على الساحل يتراوح ما بين 22 و30 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

- الأربعاء: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة كما يتكوّن الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

- الخميس: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية والداخلية، كما يستمر تكوّن الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

- الجمعة: غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، مع بقاء ظهور الضباب على الجبال المتوسطة الارتفاع.

- السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً دون تعديل يذكر في درجات الحرارة.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 26 درجة، فوق الجبال من 18 الى 25 درجة، في الداخل من 14 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

- الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و85%.

- حال البحر: منخفض الموج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

- الضغط الجوي:760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05:28

- ساعة غروب الشمس: 19:43