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رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى.. كم بلغت؟

1
JUNE
2022
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أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي المذكرة الاعلامية رقم 685 تاريخ 1/6/2022، استناداً الى قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 867 المتّخذ تاريخ 31/5/2022، قضى بموجبها رفع تعرفة جلسة غسيل الكلى من 500 الف ل.ل الى مليون ل.ل، كما تم رفع بدل أتعاب الطبيب المعالج من 75 الف ل.ل. الى 200 الف ل.ل.
 
وفي هذا السياق، شدّد كركي على "الجهات المعنية، لاسيّما المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق، تقاضي أتعابها وفق هذه التعرفة وعدم تحميل المضمونين أيّ فروقات ماليّة". كما توجّه الى المرضى المضمونين بأن "لا يترددوا بتقديم شكاوى الى المراقبين الإداريين والأطباء المراقبين في المستشفيات كافة المتعاقدة مع الصندوق، في حال طلب منهم مبالغ مالية إضافية".
 
وجدّد كركي "مناشدة الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها والبت سريعاً بملف رفع التعرفات الدوائية والاستشفائيّة والطبيّة بخاصّة بعد تقديمه سلسلة من الحلول المقترحة القابلة للتنفيذ والتي سوف تؤمّن التمويل اللازم لهذه الزيادة".
 
وفي الختام، توجّه المدير العام بالشكر لوزير المالية يوسف الخليل، "الذي وعد برفد الصندوق بمبلغ 125 مليار ل.ل. هذا الأسبوع لتأمين التمويل اللازم لزيادة تعرفات غسيل الكلى"، آملاً أن "تصل الأموال في الأيام القليلة المقبلة وإضافة الى تسديد الاعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامة للعام 2022 والتي تتجاوز 1200 مليار ل.ل".
 
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