عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 حزيران 2022

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الأخبار: إسرائيل - إيران: مواجهة معلَنة

فشل أول لخصوم المقاومة... والقوات وحيدة

الديار: بري رئيسا للبرلمان اللبناني للعام الـ 30 على التوالي

بو صعب نائبا للرئيس بأصوات «أمل» في جلسة برلمانية تاريخية فرض «التغييريين» ايقاعها

لا موعد محدد للاستشارات النيابية بانتظار تفاهم ضمني على رئيس للحكومة... والدولار يعاود الإرتفاع

النهار: نكسة أولى للأكثرية... وفوز باهت للأقلية



نداء الوطن: 8 آذار تستعدّ لتكريس "أكثريتها" حكومياً... وباسيل يبتزّ ميقاتي بجواد عدرا

"حزب الله" أكل "البيضة"... ونوّاب التغيير تلهّوا بـ"القشور"

الجمهورية: الأكثرية النيابية ثابتة أو غب الطلب



البناء: برّي يترأس أكثريّتين مع كل من جنبلاط والتيار… وجعجع يفشل بحجز الثلث المعطل / 65 صوتاً مكرّراً لبرّي وبوصعب وعون… وفرنجيّة والحريريّ بكتلتين متوسطتين / نواب التغيير خزان تصويتيّ استعملته الكتل الكبرى… و3 نواب فقط ثبتوا على استقلالهم /

اللواء: بري «الانتقالي» رئيساً.. وجنبلاط الغائب الشريك الدائم!

إرباك التغييريين بمواجهة «الجدار الرباعي».. وتريُّث رئاسي في مواعيد المشاورات الملزمة

l'orient le jour: Berry-Bou Saab : le binôme du Hezbollah imposé dans la douleur