أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 حزيران 2022

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البناء: حفايا وكواليس

كواليس

تساءل مرجع نيابيّ أنه كيف لنائب أو مرشح ارتضى المنافسة والفوز بالترشح عن مقعد يحكمه القيد الطائفي أن يبرر هروبه من المنافسة على المناصب الدستورية في المجلس أو يدعو من خارجه لعدم الترشح بداعي أنه رفض الترشح على أساس القيد الطائفيّ نفسه؟

خفايا

قال مصدر نيابي إن أبرز مولود جديد أظهرته جلسة المجلس النيابي الأولى لم يكن نواب التغيير الذين تحوّلوا إلى ظاهرة صوتية بل النواب المؤيدون للرئيس سعد الحريري والبالغون 7 نواب الذين لعبوا دوراً مؤثراً في النتائج كظاهرة تصويتيّة وسيلعبون دوراً في رئاستي الحكومة والجمهوريّة.

اللواء: أسرار

همس

يجزم خبير اقتصادي أن خفض سعر صرف الدولار 10 آلاف دفعة واحدة، هدفه تمرير انتخابات رئاسة المجلس ومكتبه، خارج الضغط المالي!



غمز

يمتلك وزير سابق معلومات عن أن مراكز تطبيقات تسعيرة الدولار، في السوق السوداء، موجودة في بعض ضواحي العاصمة..



لغز

تبدو العلاقة بين مرجع رسمي ومرجع نقدي شبه معدومة، على خلفيات مواقف سبقت اعتبار الحكومة مستقيلة..

نداء الوطن: خفايا

شبّه بعض المصادر جلسة مجلس النواب أمس بجلسة انتخاب الرئيس سليمان فرنجية في العام 1970 حيث إن الرئيس نبيه بري والنائبين الياس بو صعب وألان عون فازوا بأصواتهم بحصولهم على النصف زائداً واحداً.

أبدت أوساط 8 آذار ارتياحها لحالة التفكك والضياع التي يعيشها النواب التغييريون وجهل بعضهم أحكام النظام الداخلي للمجلس النيابي.

يُحضّر «التيار الوطني الحرّ» لتسمية شخصيات سنية مقربة منه لتكليفها تشكيل الحكومة ويقال إن من بينها وزير الاقتصاد أمين سلام.

الجمهورية: أسرار

مراجعة لآداء مسؤولين في "تيّار" بارز في الانتخابات

يقوم تيار سياسي بارز بمراجعة أداء مسؤوليه في الانتخابات وما سبقها، وسيُقدم على إجراءات تنظيمية وتشكيلات جديدة.



انتخابات مجلس النواب: مباراة سياسية والنتيجة... تعادل!

إعتبر مراقبون أنّ ما حصل في مجلس النواب أمس هو تعادل في ضربات الجزاء في المباراة السياسية المفتوحة منذ الانتخابات النيابية، في ظلّ غياب صافرة الحكم.



خرق في جلسة الانتخاب

تمرّد بعض النواب على قرار رئيسهم وصوّتوا في الجلسة خلافاً لتوجيهاته.