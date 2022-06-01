نداء الوطن: 8 آذار تستعدّ لتكريس "أكثريتها" حكومياً

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

راهنت قوى 8 آذار على تشرذم صفوف الأكثرية ونجحت في رهانها... هذا ما حصل باختصار أمس تحت قبة البرلمان، حيث أعاد "حزب الله" رسم خريطة الأكثرية النيابية وسحب البساط من تحت أقدام الأحزاب و"القوى السيادية" و"التغييرية"، فرصّ أصوات الحلفاء وأمّن "النصف زائداً واحداً" لتمرير انتخاب مرشحَيْه لرئاسة المجلس ونيابة الرئاسة، فضلاً عن الاستحواذ على أغلبية أعضاء هيئة المكتب.

ونقلت أوساط مطلعة على كواليس قوى الثامن من آذار أنّ الاستحقاق النيابي أمس شجّع هذه القوى على "الاستعجال في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لإعادة تكريس أكثريتها في الاستحقاق الحكومي".

وإذ لفتت إلى أنّ "الصورة لا تزال ضبابية" حول الشخصية التي ستحظى بدعم نواب وكتل السلطة لمهمة تكليف الحكومة الجديدة، أعربت الأوساط نفسها عن ثقتها بأنّ الساعات المقبلة ستشهد اتصالات متسارعة يقودها "حزب الله" لمحاولة اقتناص اللحظة السانحة ورصّ الصفوف مجدداً خلف مرشح موحد يحظى بدعم الأكثرية النيابية.