الديار: نتائج التصويت أمس حسمت أن "الحزب" وحلفاءه أكثرية... الأصوات التي نالها حواط كفيلة بتحديد حجم القواتيين

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بعض ما جاء في مانشيت الديار:

أكدت مصادر قريبة من حزب الله ان «ما حصل يوم أمس كان أول اختبار لحقيقة أحجام الكتل بعد الانتخابات النيابية، ودحض كل الاقاويل عن أكثرية تمتلكها القوى المناوئة للحزب»، وشددت المصادر في حديث لـ «الديار» على ان «نتائج التصويت يوم أمس حسمت ان حزب الله وحلفائه أكثرية وهم 62 نائبا يضاف اليهم 3 حسب الاستحقاق والملف.

اما القوى المناوئة للحزب اي «القوات» وحلفائه فلا يبلغ عدد نوابهم اكثر من38 والبقية هم 13 نائبا لـ «التغيير» و 15 مستقلين».

وأضافت المصادر: «الأصوات التي نالها زياد حواط هي الاصوات الكفيلة بتحديد حجم القواتيين وحلفائهم الذين يتبعون للخارج وينفذون اجندات خارجية وهم أقلية».

ونبهت المصادر من «ردة فعل» قد يقوم بها «القوات» وحلفائه الخارجيين نتيجة خسارتهم المدوية يوم أمس لأن ما حصل يؤكد انهم أوهموا الناس بما ليس حقيقة».