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رئيس الجمهورية قلد قنصل لبنان الفخري في هاليفكس وسام الاستحقاق اللبناني

31
MAY
2022
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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلا بسفير لبنان في كندا فادي زياده وسام الاستحقاق اللبناني لقنصل لبنان الفخري في مدينة هاليفكس الكندية وديع موريس فارس، نظرا لخدماته الكبيرة للجالية اللبنانية في هاليفكس والمقاطعات الأطلسية لكندا على مدى سبع وعشرين سنة.

حضرت الاحتفال شخصيات سياسية كندية وممثلون للجمعيات الدينية والاجتماعية والحزبية في الجالية، إضافة إلى مغتربين لبنانيين.

زيادة
وألقى زيادة كلمة أشاد فيها ب"مسيرة القنصل فارس منذ عام 1995"، لافتا إلى أنها تحمل أبعادا ثلاثة: بعد روحيا توج بمنحه وسام القديس مارون، وآخر عملي استحق عليه وسام لOrder of Canada وبعد وطني توج باستحقاقه عن جدارة الوسام الأعلى - وسام الاستحقاق اللبناني"".

ولفت إلى أن "هذا الوسام الذي حمله القنصل فارس على صدره وفي عينيه هو شرف واعتزاز يجدد إيمانه بأرضه وولائه للبنان".

فارس
ورد فارس بكلمة شكر فيها ل"رئيس الجمهورية والدولة اللبنانية الممثلة بالسفير زياده منحه هذا الوسام الذي سيزين صدره طوال حياته وسيهديه الى روح والديه وأفراد عائلته التي كانت دائما بجانبه في كل ما قام به تجاه الجالية ولبنان الذي يمثله على الأرض الكندية".

وقال: "هذا الوسام يؤكد أننا ما زلنا في قلب لبنان، الذي يحبنا ويؤمن فينا كمغتربين مستعدين لتقديم كل الدعم له في كل ظروفه".

وشكر ل"أبناء الجالية تلبيتهم الدعوة ووقوفهم بجانبه طوال مسيرته في القنصلية".

واختتم الاحتفال بقطع قالب حلوى يحمل العلمين اللبناني والكندي وصورة المغترب اللبناني الذي اقيم له تمثال مشابه على شاطئ هاليفكس.

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