نقابة موظفي تلفزيون لبنان أعلنت الاضراب التحذيري حتى تحقيق مطالبها

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اعلنت نقابة موظفي “تلفزيون لبنان” في بيان اثر اجتماعها اليوم، أنه “تنفيذا لقرار مجلس النقابة المنعقد في 24 الحالي، قرر المجتمعون تنفيذ الاضراب التحذيري كما يلي: وقف كل اعمال الانتاج بما فيها البرامج المباشرة ونشرات الأخبار باستثناء تغطية نشاط المقرات الرسمية الثلاث ونشرة الأخبار المسائية فقط، وذلك لمدة 24 ساعة بدءا من صباح يوم الأربعاء 1-6-22. ويطلب من جميع الموظفين التزام مكان عملهم بحسب جداول الخدمة”.

وأكدت النقابة أنها “تتابع أعمال الترهيب والترغيب التي يمارسها بعض المسؤولين، وتذكرهم بأن القانون يمنع هذه الممارسات وسيصار الى تقديم شكاوى بحقهم”، مشددة على أن “الوقوف صفا واحدا خلف النقابة هو السبيل الوحيد لتحقيق المطالب، وهي:

1- تنفيذ مرسوم غلاء المعيشة فورا

2- تسديد المساعدة الاجتماعية وفروقات المنح المدرسية

3- تنفيذ جميع بنود دفتر شروط مناقصة عقد التأمين”.