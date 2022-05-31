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الرئيس عون استقبل بري ونائبه وأعضاء هيئة مكتب المجلس: أتمنى ان يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة والمساهمة في انقاذ لبنان

31
MAY
2022
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تمنى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان يتمكن مجلس النواب الجديد من مواجهة التحديات الراهنة على مختلف الصعد والمساهمة في انقاذ لبنان من الازمة الاقتصادية والاجتماعية عبر سن التشريعات والقوانين اللازمة مما يحقق النهوض الاقتصادي الضروري للبلاد.
كلام الرئيس عون جاء في خلال استقباله رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري ونائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب وأعضاء هيئة مكتب المجلس السادة: الان عون، ميشال موسى، هاغوب بقرادونيان، كريم كبارة الذين زاروا قصر بعبدا لمناسبة انتخابهم، وذلك وفقا للتقليد.
وكان الرئيس بري وصل قرابة الثالثة من بعد ظهر اليوم الى قصر بعبدا وعرض ثلة من لواء الحرس الجمهوري في الباحة الخارجية قبل ان يتوجه الى مكتب الرئيس عون الذي استقبله عند المدخل وعقد معه خلوة هنأه في خلالها على انتخابه متمنيا له التوفيق. وتناول البحث مواضيع تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المرتقبة وكيفية معالجة القضايا المختلفة العالقة. وبعد ذلك، توالى وصول أعضاء هيئة مكتب المجلس الذين انضموا الى رئيسي الجمهورية ومجلس النواب.
تصريح الرئيس بري
وبعد التقاط الصورة التذكارية، غادر الرئيس بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس مكتب رئيس الجمهورية. وردا عما اذا كان الحديث مع الرئيس عون تناول الاستشارات النيابية الملزمة، اكتفى الرئيس بري بالقول "من دون شك".

 

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