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الوفد الصناعي اللبناني التقى في عمان وزير التجارة وجال على مدينة سمائل الصناعية ومصانع

31
MAY
2022
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تابع الوفد الصناعي اللبناني برئاسة رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني في اليوم الثاني من زيارته الى سلطنة عمان، لقاءاته وجولاته حيث زار مدينة سمائل الصناعية ومصانع عمانية. كما كان الوفد التقى عصر أمس، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف.

وضم الوفد الى الزعني، نائب رئيس الجمعية جورج نصراوي وعضو مجلس الادارة نزيه رياشي والمدير العام طلال حجازي، رئيس تجمع صناعيي البقاع نقولا ابو فيصل، أمين سر نقابة الصناعات الغذائية عدنان عطايا، و25 صناعيا يمثلون مختلف القطاعات.

وزير التجارة
وكان الوفد بحث خلال لقائه مع اليوسف، بحضور سفير لبنان في عمان ألبير سماحة ورئيس هيئة تنمية العلاقات الإقتصادية اللبنانية الخليجية إيلي رزق، سبل تعزيز التعاون بين الصناعيين اللبنانيين ورجال الأعمال العمانيين في مجالات الإستثمار والتصدير وتبادل الخبرات والترويج.

ووصف اليوسف اللقاء بـ"المثمر"، مبديا استعداده "لتقديم كل التسهيلات اللازمة للصناعيين اللبنانيين".

من جانبه، شدد الزعني على "ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين خصوصا في ما يتعلق بالقطاع الصناعي"، مبديا استعداده "للعمل لدى الجهات الحكومية اللبنانية من أجل توفير الخدمات الاستثمارية اللازمة التي تسهل أعمال الصناعيين العمانيين الراغبين في التصنيع أو الاستثمار في لبنان".

سمائل
وزار الوفد الصناعي اللبناني صباح اليوم، مدينة سمائل الصناعية، حيث كان في استقباله المدير العام للمدينة داود بن عبدالله الهدابي ورئيس قطاع العمليات مسلم بن محمد بن بخيت الشحري، وتخلل اللقاء تقديم عرض مفصل عن مزايا المدن الصناعية في عمان وما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين، والتعريف بمزايا مدينة سمائل الصناعية وفرص الإستثمار.

ثم قام الوفد بزيارة ميدانية لمصنع لدائن عمان ومصنع إعمار للصناعات.

"هوريكا"
ثم جال الوفد على معرض "هوريكا" الذي تنظمة شركة "هوسبيتالتي سرفيسز" اللبنانية.

 

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