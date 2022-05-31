بيان لوزير الاقتصاد بشأن "القمح غير المدعوم"

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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام أنّه "بسبب ارتفاع سعر القمح في الاسواق العالمية وعدم قدرة المصرف المركزي على الاستمرار بدعم كامل حاجة لبنان من مادة القمح، سبق لسلام أن أصدر القرار رقم 24/ ح ش تاريخ 19/5/2022 الذي قضى بحصر انتاج الطحين من مادة القمح المدعوم فئة 85 الخاصة بانتاج الخبز العربي.



وأشار المكتب الى أنه "بناءً عليه، يمكن للمطاحن إنتاج فئات الطحين الأخرى باستخدام القمح غير المدعوم، إلى جانب أنّ الاستيراد متاح لجميع التجار وأصحاب الأفران والمخابز".



وأوضح المكتب أنّه "منعاً لأيّ تفسير خاطئ لقرار الوزير سلام الذي هدفه الأوّل والأخير دعم الخبز العربي حصراً".