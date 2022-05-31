"الكتائب" تحسم خيارها

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صدر عن جهاز الاعلام في حزب الكتائب بيان جاء فيه، "يتوجّه نواب حزب الكتائب اليوم للاقتراع بورقة بيضاء لموقع رئاسة المجلس".

وأضاف البيان، "وبعد مشاورات طويلة دامت حتّى صباح اليوم، توصّل نواب الكتائب مع الكتل المعارِضة والنواب المستقلين إلى شبه اجماع على انتخاب الدكتور غسان سكاف لموقع نائب رئيس المجلس، وذلك حرصاً على توحيد الصوت المعارض ومنعاً لمحاولة الانقلاب على ارادة الشعب اللبناني بالتغيير التي عبّر عنها في الانتخابات النيابية".

وأكد الحزب ببيانه أنّ اتصالاته ستبقى مفتوحة خلال الجلسة لتحقيق هذا الهدف.